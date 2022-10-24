NBA／回憶杜蘭特離開勇士 湯普森：我們都不怪他

3個球季為勇士隊留下2座總冠軍，杜蘭特（Kevin Durant）2019年決定離開灣區、轉戰籃網隊，成當時NBA大新聞，不過勇士「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）透露，全隊都沒責怪杜蘭特的決定。

「我沒怪他，我們都沒怪他離開。」湯普森上前勇士成員巴恩斯（Matt Barnes）和強森（Stephen Jackson）的podcast時提到，杜蘭特老家在東岸，他能想像若是自己來自東岸，沒能完成3連霸後的下一步會是什麼，「大家會想要我做到什麼？6連霸？」

2019年挑戰3連霸的勇士遇嚴重的傷兵問題，杜蘭特總冠軍賽第5戰造成右腳阿基里斯腱撕裂，湯普森自己第6戰傷了左膝前十字韌帶，最終看著暴龍隊帶走金盃。

「如果不是這些災難，我們或許能迎接第3冠，但我們完全不會責怪他。」湯普森說。

湯普森也提到，當杜蘭特選擇加入勇士時，球隊成為聯盟特別的隊伍，也成為眾矢之的，這都是可以預期，不過隨著杜蘭特轉投籃網，一切也隨之落幕，不變的是球隊完成的連霸成績，還有差一點的3連霸遺憾。