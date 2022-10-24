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NBA／重摔後表情痛苦退場 鵜鶘狀元威廉森歸期未定
鵜鶘本日面對爵士的比賽，狀元郎威廉森（Zion Williamson）在快攻時遭爵士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）犯規，他重摔在地後表情痛苦，隨後退場休息，賽後傳出後髖關節挫傷，至於是否出戰日後的比賽仍有待觀察。
據《Bally Sports New Orleans》報導，威廉森在遭到對手防守犯規後重摔，因而提前退場，鵜鶘最終也以121：122敗給爵士隊。
鵜鶘隊在賽後公布威廉森的傷勢為髖關節挫傷(posterior hip contusion)。威廉森本場比賽出戰30分鐘，繳出25分6籃板1助攻1搶斷2火鍋的全能表現，但由於傷勢未能完賽，至於缺席多久，球隊則未透露，考慮到過往其豐富的傷病史，難免令人擔憂。
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