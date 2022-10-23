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PLG／冠軍班底回歸 瓊斯再披勇士戰袍拚3連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士上季洋將瓊斯確定回歸。圖／勇士提供
勇士上季洋將瓊斯確定回歸。圖／勇士提供

台北富邦勇士今日宣布，上季助隊完成連霸的洋將瓊斯（Perry Jones）正式簽約回歸，「PJ」新賽季將再度與勇士並肩作戰，挑戰三連霸。

瓊斯上個賽季季中加盟勇士，勇士球團表示，季後賽第一輪系列戰和冠軍系列戰，瓊斯關鍵時刻的表現是勇士能完成二連霸的重要原因之一，球團於休賽季期間積極接洽，可惜最終因時間因素，雙方未能達成共識，不過也未就此否決合作的可能。

勇士結束熱身賽後準備迎接2022到2023年PLG例行賽，考量團隊近期的健康因素，在4、5號位仍有補足的空間，因此再度與瓊斯聯繫上，並順利達成共識。

勇士再度與瓊斯合作，領隊蔡承儒說：「去年PJ在季中加入球隊，不但需要在短時間內調整到位，還遇到傷勢問題，但PJ很努力的克服困難，也非常融入球隊。他有很好的個人能力，團隊配合度也非常高，在季後賽更是拿出好表現跟充滿拼勁的態度，最後在冠軍賽也幫助球隊拿下冠軍。很開心這季能邀請PJ回歸，一起往3連霸的目標邁進！」

瓊斯今天順利抵達台灣，近日將加入球隊訓練，新賽季也從11號改成2號，用不同面貌與勇士一起挑戰3連霸。

PLG 富邦勇士

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