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NBA／防球隊擺爛實行降級制？NBA總裁：破壞商業模式

聯合新聞網／ 綜合報導
天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）（右）傳出明年將投入NBA選秀。 歐新社
天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）（右）傳出明年將投入NBA選秀。 歐新社

NBA總裁席佛（Adam Silver）針對NBA「爛球隊」擺爛表示是個「嚴重的問題」，今年將會特別關注此議題，被問及是否以「降級」方式處理，席佛並不贊同，認為會破壞現有的商業模式。

法國221公分天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）傳出明年將投入NBA選秀，傳出有些球隊可能會為了爭狀元籤搶人刻意「擺爛」，席佛出面回應「今年會正視這個問題」，被問到是否效法歐洲足球聯盟，採用「降級」制度，席佛不認為可行，並表示這樣做可能會破壞目前的商業模式，並且表示「即使降級，G聯盟升上來的球隊並沒有辦法和NBA球隊競爭」。

NBA在2019年時調整選秀抽籤制度，從原本墊底球隊有25%機率，轉為倒數三名隊伍各有14%機率，席佛表示：「原則上選秀是個好制度，但我也了解，當出現一個天賦極高的球員時，就像今年這樣。球隊很有創造力，但他們出招，我們也會改變，一直在尋找更好的系統。」

去年賽季火箭和魔術皆敗場達到60場，並且另有5支球隊達到50敗，勝率都只有2、3成。席佛也表示「NBA的目標是希望有30支有競爭力的球隊，並不是20支」，因此也將會關注「潛在的人才稀釋問題」。

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