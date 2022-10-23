NBA／若被對手以「晚安」手勢回敬會怎回應？柯瑞：看看有沒有人敢

勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）「晚安」慶祝手勢在21-22賽季冠軍賽時聲名大噪，昨（22）日柯瑞攻下全場最高34分，但仍以123：128不敵金塊，賽後被問及如果有人用「晚安」手勢回敬會如何反應，柯瑞表示來看看有沒有人有足夠膽量去做。

柯瑞去年在季後賽的「晚安」慶祝動作爆紅，引來體壇各大人士爭相模仿，引發潮流。在昨日賽後記者會上，柯瑞被問到如果有人對他做出晚安慶祝手勢，會如何反應？

柯瑞先挑眉一下，並冷笑回答：「我們來看看有沒有人有足夠膽量去做」。隨後他便解釋道，「場上是公平的，如果你曾經這樣對我招搖，有能力做出，就要有能力收回。」

昨日勇士以123：128五分之差不敵金塊，儘管一哥柯瑞力拔5顆三分球砍下34分，仍不敵連續兩年MVP約柯奇（Nikola Jokic）26分、12籃板、10助攻「大三元」的好表現，這也是約柯奇生涯第77次大三元，差1次就可追平史上最多大三元紀錄。

柯瑞晚安慶祝手勢是從去年賽季首輪對上金塊時所做出，過去他曾表示做出當下並沒有想太多，只是希望對手能夠「睡著」，而這個手勢也是受到美國女足球星摩根（Alex Morgan）的慶祝動作啟發。由於「晚安」手勢爆紅，還被註冊成商標。