NBA／今日戰績表 塞爾蒂克泰托姆攻38分助隊贏魔術取開季3連勝
NBA今日戰績表
馬刺 114：105 76人
活塞 115：124 溜馬
塞爾蒂克 126：120 魔術
暴龍 ： 熱火
騎士 ： 公牛
火箭 ： 公鹿
灰熊 ： 獨行俠
雷霆 ： 金塊
快艇 ： 國王
NBA明日賽程
06:00 拓荒者 vs. 湖人
07:00 黃蜂 vs. 老鷹
07:00 巫師 vs. 騎士
08:00 爵士 vs. 鵜鶘
08:00 灰狼 vs. 雷霆
08:00 國王 vs. 勇士(緯來體育台10:00延播)
08:30 太陽 vs. 快艇
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