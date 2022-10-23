NBA／今日戰績表 塞爾蒂克泰托姆攻38分助隊贏魔術取開季3連勝

法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）赴美打交流賽，只用了2場比賽就憑自己驚人天賦征服了美國球迷跟NBA各隊高層。總裁席佛（Adam Silver）也證實，聯盟確實正密切關注部份球

2022-10-23 09:28