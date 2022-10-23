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NBA／今日戰績表 塞爾蒂克泰托姆攻38分助隊贏魔術取開季3連勝

聯合新聞網／ 整理
塞爾蒂克隊泰托姆(上籃)全場攻下38分，助隊打贏魔術取開季3連勝。 擷圖自推特
塞爾蒂克隊泰托姆(上籃)全場攻下38分，助隊打贏魔術取開季3連勝。 擷圖自推特

NBA今日戰績表

馬刺 114：105 76人

活塞 115：124 溜馬

塞爾蒂克 126：120 魔術

暴龍 ： 熱火

騎士 ： 公牛

火箭 ： 公鹿

灰熊 ： 獨行俠

雷霆 ： 金塊

快艇 ： 國王

NBA明日賽程

06:00 拓荒者 vs. 湖人

07:00 黃蜂 vs. 老鷹

07:00 巫師 vs. 騎士

08:00 爵士 vs. 鵜鶘

08:00 灰狼 vs. 雷霆

08:00 國王 vs. 勇士(緯來體育台10:00延播)

08:30 太陽 vs. 快艇

NBA戰績排行

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