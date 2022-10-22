NBA／今日戰績表 楊恩與墨瑞無磨合期率老鷹2連勝
NBA今日戰績表
鵜鶘 124:112 黃蜂
馬刺 137:134 溜馬
公牛 100:102 巫師
魔術 108:98 老鷹
暴龍 105:109 籃網
塞爾蒂克 111:104 熱火
活塞 106:130 尼克
灰熊 129:122 火箭
爵士 132:126(OT) 灰狼
金塊 128:123 勇士
太陽 111:113(OT) 拓荒者
NBA明日賽程
06:00 馬刺 vs. 76人
07:00 活塞 vs. 溜馬
07:00 塞爾蒂克 vs. 魔術
08:00 騎士 vs. 公牛
08:00 暴龍 vs. 熱火
08:00 火箭 vs. 公鹿
08:30 灰熊 vs. 獨行俠(緯來體育台D_Live)
09:00 雷霆 vs. 金塊
10:00 快艇 vs. 國王
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