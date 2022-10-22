NBA／今日戰績表 楊恩與墨瑞無磨合期率老鷹2連勝

2020年3月11號是NBA球迷乃至全美國人都難忘日子，由於戈貝爾（Rudy Gobert）確診，讓總裁席佛（Adam Silver）決定開第1槍，中止NBA賽季，從此疫情延燒也正式嚴重衝擊到美國人生

2022-10-22 12:02