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NBA／今日戰績表 楊恩與墨瑞無磨合期率老鷹2連勝

聯合新聞網／ 整理
楊恩繳25分13助攻4籃板，墨瑞(右)則是20分9助攻，老鷹新雙衛組合連兩戰表現出色，一點都不需要磨合期！ 法新社
楊恩繳25分13助攻4籃板，墨瑞(右)則是20分9助攻，老鷹新雙衛組合連兩戰表現出色，一點都不需要磨合期！ 法新社

NBA今日戰績表

鵜鶘 124:112 黃蜂

馬刺 137:134 溜馬

公牛 100:102 巫師

魔術 108:98 老鷹

暴龍 105:109 籃網

塞爾蒂克 111:104 熱火

活塞 106:130 尼克

灰熊 129:122 火箭

爵士 132:126(OT) 灰狼

金塊 128:123 勇士

太陽 111:113(OT) 拓荒者

NBA明日賽程

06:00 馬刺 vs. 76人

07:00 活塞 vs. 溜馬

07:00 塞爾蒂克 vs. 魔術

08:00 騎士 vs. 公牛

08:00 暴龍 vs. 熱火

08:00 火箭 vs. 公鹿

08:30 灰熊 vs. 獨行俠(緯來體育台D_Live)

09:00 雷霆 vs. 金塊

10:00 快艇 vs. 國王

NBA戰績排行

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