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NBA／今日戰績表 湖人三人攻20分仍不敵快艇吞二連敗

聯合新聞網／ 整理
湖人小將華克攻下全場最高26分，但湖人仍不敵快艇吞下連敗。 美聯社
湖人小將華克攻下全場最高26分，但湖人仍不敵快艇吞下連敗。 美聯社

NBA今日戰績表

公鹿 90:88 76人

快艇 103:97 湖人

NBA明日賽程

07:00 鵜鶘 vs. 黃蜂

07:00 巫師 vs. 溜馬

07:00 公牛 vs. 巫師

07:30 魔術 vs. 老鷹

07:30 暴龍 vs. 籃網

07:30 塞爾蒂克 vs. 熱火

07:30 活塞 vs. 尼克

08:00 灰熊 vs. 火箭

08:00 爵士 vs. 灰狼

10:00 金塊 vs. 勇士

10:00 太陽 vs. 拓荒者

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