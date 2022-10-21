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NBA／今日戰績表 湖人三人攻20分仍不敵快艇吞二連敗
NBA今日戰績表
公鹿 90:88 76人
快艇 103:97 湖人
NBA明日賽程
07:00 鵜鶘 vs. 黃蜂
07:00 巫師 vs. 溜馬
07:00 公牛 vs. 巫師
07:30 魔術 vs. 老鷹
07:30 暴龍 vs. 籃網
07:30 塞爾蒂克 vs. 熱火
07:30 活塞 vs. 尼克
08:00 灰熊 vs. 火箭
08:00 爵士 vs. 灰狼
10:00 金塊 vs. 勇士
10:00 太陽 vs. 拓荒者
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