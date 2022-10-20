聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／預期湖人感恩節後重啟交易 沃神：今年對買家較有利
今年休賽季湖人要交易「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的留言沒有停過，但最終並未成真，開季後湖人仍將衛少留在陣中並擔任先發球員。不過ESPN「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）卻爆料，湖人並未放棄交易，有機會在開季20場、大約感恩節後，重啟交易談判。
沃神在《NBA Countdown》節目上表示，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）可能會在20場比賽後重啟交易，交易對象鎖定那些準備放棄球季，為了得到法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的球隊。
過去幾年由於附加賽的出現，交易市場呈現買家大於賣家的情況，沃神表示，「今年溫班亞瑪的出現，將導致狀況有所改變。」預期今年將是賣家大於買家的交易市場，到時賣家的要價可能會降低，讓湖人更有機會作為買家進行補強。
開幕戰失利後，詹姆斯公開表明湖人是一支缺乏射手的球隊，所以沃神認為，「湖人將會重新討論用衛少和選秀權，低價引進有實績的射手。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言