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NBA／預期湖人感恩節後重啟交易 沃神：今年對買家較有利

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯（左）、球星衛斯特布魯克（右）。 歐新社
湖人球星詹姆斯（左）、球星衛斯特布魯克（右）。 歐新社

今年休賽季湖人要交易「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的留言沒有停過，但最終並未成真，開季後湖人仍將衛少留在陣中並擔任先發球員。不過ESPN「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）卻爆料，湖人並未放棄交易，有機會在開季20場、大約感恩節後，重啟交易談判。

沃神在《NBA Countdown》節目上表示，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）可能會在20場比賽後重啟交易，交易對象鎖定那些準備放棄球季，為了得到法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的球隊。

法國新星溫班亞瑪（左）。 美聯社
法國新星溫班亞瑪（左）。 美聯社

過去幾年由於附加賽的出現，交易市場呈現買家大於賣家的情況，沃神表示，「今年溫班亞瑪的出現，將導致狀況有所改變。」預期今年將是賣家大於買家的交易市場，到時賣家的要價可能會降低，讓湖人更有機會作為買家進行補強。

開幕戰失利後，詹姆斯公開表明湖人是一支缺乏射手的球隊，所以沃神認為，「湖人將會重新討論用衛少和選秀權，低價引進有實績的射手。」

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