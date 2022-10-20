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NBA／將致勝出手機會交給李 布克：我相信全隊每一人
克服22分的落後劣勢，太陽隊今天在球隊開幕戰遭遇獨行俠隊的比賽中，靠著本季加入的李（Damion Lee）末節豪取11分的表現，以107：105逆轉獨行俠。對於在比賽最後一刻將關鍵出手機會交給了李，攻下太陽全隊最高28分的布克（Devin Booker）也直言，自己始終相信著隊上每一個人。
上季季後賽第二輪太陽遭到獨行俠在搶七大戰淘汰，兩隊在新球季的開幕戰再度交鋒，而獨行俠在一哥唐西奇（Luka Doncic）與伍德（Christian Wood）領軍下，第三節一度取得22分領先。
不過末節太陽吹起反攻號角，雙方在比賽最後32秒回到平手局面，而太陽下一波進攻，布克在受到重兵看防下將球送給了李，讓他在丁威迪（Spencer Dinwiddie）的防守下投進致勝跳投，李個人在第4節獨拿11分，幫助太陽以2分差距帶走勝利。
談到最後一次進攻選擇不出手而是把球給了李，布克賽後說：「當時我被包夾，所以我做了正確的決定，我相信著我的隊友，我們也都知道對手將會對我進行不同的防守佈陣，這是我們早就能愈想到並計畫好的。」
在上季幫助勇士拿下冠軍後，李在休賽季期間決定轉戰太陽，談到代表新東家的首場例行賽就建功，他說：「球在我手裡，我只想著就投吧，我知道人們都會關注是誰投進致勝球，但這是整個團隊的努力。」
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