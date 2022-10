NBA／傷病影響？ AD近兩季跳投命中率聯盟最差、衛少也倒數

The Lakers have 2 of the least efficient jump shooters in the NBA in their starting 5



Lowest eFG% on Jump Shots last 2+ seasons*

1. A. Davis ... 35.99

2. J. Butler ... 40.31

3. A. Pokusevski ...40.35

4. G. Antetokounmpo ... 41.13

5. R. Westbrook ... 41.68



*min. 500 attempts