聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／傷病影響？ AD近兩季跳投命中率聯盟最差、衛少也倒數
湖人隊戴維斯（Anthony Davis）近年飽受傷病困擾，場上表現和數據都有所下滑。NBA數據專家戈斯貝瑞（Kirk Goldsberry）更指出，過去兩季戴維斯是全聯盟跳投命中率最差的球員。
湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨(19日)才指出湖人不是一支投籃表現出色的隊伍。而根據戈斯貝瑞整理的數據顯示，過去兩季有178名球員進行500次以上的跳投，戴維斯是唯一一位有效命中率（eFG％）不到4成的球員，僅有35.99％，隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）41.68％倒數第5。
戴維斯過去身手全面，能裡能外。2020年泡泡園區季後賽，他的中距離跳投和三分球命中率分別為55.2%、38.3%，幫助球隊拿下總冠軍，現在的表現與當時相比可以說是判若兩人。
戴維斯幾個月前曾透露休賽季沒有練習投籃，引發球迷質疑。不過他事後也表示這是為了休養身體，避免受傷的情況出現。詹姆斯和新任主帥漢姆也力挺戴維斯，認為他有自己調整的節奏。
The Lakers have 2 of the least efficient jump shooters in the NBA in their starting 5— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) 2022年10月19日
Lowest eFG% on Jump Shots last 2+ seasons*
1. A. Davis ... 35.99
2. J. Butler ... 40.31
3. A. Pokusevski ...40.35
4. G. Antetokounmpo ... 41.13
5. R. Westbrook ... 41.68
*min. 500 attempts
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言