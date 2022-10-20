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NBA／傷病影響？ AD近兩季跳投命中率聯盟最差、衛少也倒數

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星戴維斯近兩年跳投成績不理想。 美聯社
湖人球星戴維斯近兩年跳投成績不理想。 美聯社

湖人戴維斯（Anthony Davis）近年飽受傷病困擾，場上表現和數據都有所下滑。NBA數據專家戈斯貝瑞（Kirk Goldsberry）更指出，過去兩季戴維斯是全聯盟跳投命中率最差的球員。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨(19日)才指出湖人不是一支投籃表現出色的隊伍。而根據戈斯貝瑞整理的數據顯示，過去兩季有178名球員進行500次以上的跳投，戴維斯是唯一一位有效命中率（eFG％）不到4成的球員，僅有35.99％，隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）41.68％倒數第5。

戴維斯過去身手全面，能裡能外。2020年泡泡園區季後賽，他的中距離跳投和三分球命中率分別為55.2%、38.3%，幫助球隊拿下總冠軍，現在的表現與當時相比可以說是判若兩人。

戴維斯幾個月前曾透露休賽季沒有練習投籃，引發球迷質疑。不過他事後也表示這是為了休養身體，避免受傷的情況出現。詹姆斯和新任主帥漢姆也力挺戴維斯，認為他有自己調整的節奏。

戴維斯 衛斯特布魯克 湖人

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