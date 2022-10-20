中華藝校獲全國菁英盃啦啦隊賽4金2銀 嘻哈爵士勝出

中華民國台灣競技啦啦隊協會舉辦「2022全國菁英盃啦啦隊錦標賽」，15日集結全台的學校、啦啦隊及舞蹈社團菁英參加。中華藝校影劇科、影劇技術科及舞蹈科學生所組隊，使出渾身解數，利用肢體及各種技巧，搭配節奏感十足的音樂及燦爛的笑容，在嘻哈、爵士等項目摘下4金、2銀，學校今天表揚優秀選手。

嘻哈舞蹈是以肢體動作伴隨流行音樂發展產生的特性舞蹈，這次獲得「嘻哈雙人高中公開組冠軍」的學生鄭彥琳說，獲獎的原因除了須具備舞蹈基礎功外，最重要的是編舞、排舞的能力，雖然在練習過程中遇到挫折，但都是可以變成以後最寶貴的經驗；李翔維表示，雙人的搭配最重要的是默契培養，因此從課堂的學習夥伴延伸到校外參賽的夥伴，不僅加深彼此間的情誼，更讓自己勇於跨越不同領域的學習與競爭。

學生劉宸安表示，啦啦舞蹈的「爵士」風格，講究的是節奏、活潑、活力，同時利用音樂展現動作質感，對於沒有舞蹈基礎的自己，必須花更多時間來練習技巧與揣摩音樂背景。感謝學校的課程安排及老師們的付出指導，此次能獲得第一名讓自己對未來更有自信。

中華藝校舞蹈科主任李侑儀表示，舞蹈科的課程安排相當多元與跨域化，課程設計朝向跨領域多元人材的培育方向，並聘請國內外優秀教師及編舞家駐校客席授課和編舞，讓學生們具備多元的能力與才藝。得獎學生在未來升學除了舞蹈學系外，更可利用運動績優單獨招生的管道進入休閒運動學系、運動保健學系、體育推廣學系、健康事業管理系就讀。

校長吳梅嵩表示，每個競賽的過程都相當艱辛，學校重視學生練習的空間設備，在安全完善的空間，學生才能無後顧之憂的將汗水換取榮耀。學生累積團隊合作、溝通協調及創意發想的經驗，不斷的突破自我，也為自己繳出漂亮的學習歷程檔案。