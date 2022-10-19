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PLG／把過去個人獎項當助力 謝宗融透露復健有大進展

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
謝宗融透露在復健上已經取得很大進展，希望盡快與新隊友一同上場。圖／台北富邦勇士隊提供
謝宗融透露在復健上已經取得很大進展，希望盡快與新隊友一同上場。圖／台北富邦勇士隊提供

帶著SBL年度MVP的光環，謝宗融今年轉戰PLG台北富邦勇士隊後，雖然仍在為6月動刀的傷勢進行復健，不過已經在本周開始碰球，在今天的媒體日中，他也透露復健之路已經有很大進展，期待能夠盡快跟新隊友們一起站上球場，為勇士的衛冕之路盡一份心力。

謝宗融在第18季SBL囊括年度MVP、年度進步獎與年度第一隊3項大獎後，儘管過去一個賽季因傷所苦出賽並不多，還在6月份時動刀治療腳踝傷勢，仍在8月時與勇士簽下2年合約，將填補上曾文鼎離隊後的本土禁區空缺。

謝宗融今天談到傷勢恢復狀況，坦言復健已經取得蠻大的進展，也期待能夠盡快回到場上，「自己的期待還是希望可以先融入團隊，融入整個體系，盡可能在場上做出擅長的事情，幫助團隊。」

對於過去在SBL已經拿下過不少個人獎項，謝宗融坦言來到職業賽場後，也為自己重新進行心理建設，希望把這些拿過的獎當作助力而非壓力，「換到一個職業聯盟壓力一定會有，就是看自己心態能不能轉換成動力，勇士是非常團隊的球隊，自己不會想求太多個人獎項，把以前獎項換成助力，爭取團隊最好成績。」

今年休賽季期間，以自由球員身分加入的還有謝宗融的大學與SBL時期隊友呂宗霖，他表示過去在九太時期就常被教練告知要多看勇士的比賽，這次加入也是抱持著向教練團、隊友學習的態度，「那時候在九太，教練就希望我們多看勇士比賽，到這裡也是覺得很快就適應，許哥（許晉哲）打法偏向團隊，比較多傳球跑動，在這邊會比較多團隊配合，我也是團隊配合的球員，在許哥和教練團和學長身上能學到很多非常好的觀念。」

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