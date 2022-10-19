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NBA／湖人外線機會多 詹姆斯：是對手放投

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人隊詹姆斯。 法新社
湖人隊詹姆斯。 法新社

開幕戰前20次外線出手僅命中2球，湖人隊儘管三分球命中率有加溫趨勢，最終仍以109：123敗給衛冕軍勇士隊，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）強調空檔都有製造出來，球員要做的就是提高命中率，才能在高競爭力的聯盟中生存。

湖人全場40次外線出手、命中10球，漢姆認為改善方式無他，只能透過不斷訓練累積，不管是團隊的投籃練習或是個人加強都是，「我們必須持續投籃、投籃，重複動作，任何事情只要多練習就會進步。」

漢姆也提到，今天湖人球員幾乎所有出手都是按照戰術跑出的空檔機會，接續要做的就是把球投進籃框，「這方面沒什麼好解釋的。」

湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）本季有機會成為聯盟史上得分王，新球季首戰就攻下全隊最高31分，但三分球10投僅3中。

詹姆斯誠實說，湖人並非擅長外線投射的隊伍，看似大空檔的機會可能是對手刻意「放投」的策略，「我們有很好的空檔，但這可能是對手給我們的。老實說，我們不是支擅長投射的團隊。」

湖人雙星戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天各有27分和19分，但外線合計6投僅1中。

「所以人都有很好機會，只是我們沒有把握。」戴維斯正向說，相信球隊命中率會漸入佳境，不需過度擔心。

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