NBA／飆33分退湖人 柯瑞：可以展望期待新賽季
衛冕軍勇士隊新球季開出紅盤，開幕戰在柯瑞（Stephen Curry）33分領軍下以123：109擊敗有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坐鎮的湖人隊，上季獲得總冠軍賽MVP的柯瑞提到，球隊現在可以開始期待接續賽季。
今天賽前先舉行勇士的冠軍戒領取儀式，第三節率隊打出32：19攻勢的柯瑞說：「這儀式是很棒的慶祝，花時間去思考你的成就，看著（冠軍）橫幅升起，看著精華片段。」
要從慶祝模式進入新賽季比賽模式並不容易，柯瑞認為球隊要找出對應方式，在主場留下勝利，「現在我們可以期待接下來的球季了。」柯瑞也提到，球隊攻守兩端都還有很長了路要走，但球隊有很好的板凳深度，他還開玩笑說，不會羨慕總教練柯爾（Steve Kerr）的職位，畢竟總教頭要為調度傷腦筋。
勇士今天半場只取得59：52領先，柯瑞前5次三分球出手更全部落空，但第三節柯瑞連續外線命中帶出團隊一波25：4狂攻，奠定主場勝基。
詹姆斯今天也有31分、14籃板、8助攻的全能表現，戴維斯（Anthony Davis）也有27分、6籃板、4抄截，但團隊21次失誤讓勇士拿下27分，錯過開幕戰勝利。
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