NBA／今日戰績表 勇士柯瑞攻下33分開幕戰對湖人大勝
NBA今日戰績表
76人 117:126 塞爾蒂克
湖人 109:123 勇士
NBA明日賽程
07:00 魔術 vs. 活塞
07:00 巫師 vs. 溜馬
07:30 火箭 vs. 老鷹
07:30 鵜鶘 vs. 籃網(緯來體育台)
07:30 公牛 vs. 熱火
07:30 騎士 vs. 暴龍
07:30 尼克 vs. 灰熊
08:00 雷霆 vs. 灰狼
08:00 籃網 vs. 馬刺
09:00 金塊 vs. 爵士
10:00 獨行俠 vs. 太陽
10:00 拓荒者 vs. 國王
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