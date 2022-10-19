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NBA／今日戰績表 勇士柯瑞攻下33分開幕戰對湖人大勝

聯合新聞網／ 整理
勇士隊柯瑞(右)攻下33分，在開幕戰對湖人取得大勝。 法新社
勇士隊柯瑞(右)攻下33分，在開幕戰對湖人取得大勝。 法新社

NBA今日戰績表

76人 117:126 塞爾蒂克

湖人 109:123 勇士

NBA明日賽程

07:00 魔術 vs. 活塞

07:00 巫師 vs. 溜馬

07:30 火箭 vs. 老鷹

07:30 鵜鶘 vs. 籃網(緯來體育台)

07:30 公牛 vs. 熱火

07:30 騎士 vs. 暴龍

07:30 尼克 vs. 灰熊

08:00 雷霆 vs. 灰狼

08:00 籃網 vs. 馬刺

09:00 金塊 vs. 爵士

10:00 獨行俠 vs. 太陽

10:00 拓荒者 vs. 國王

NBA戰績排行

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