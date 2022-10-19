NBA／今日戰績表 勇士柯瑞攻下33分開幕戰對湖人大勝

邁向衛冕之路的勇士在開幕戰領取冠軍戒指後，隨即展現強大的團隊戰力，第三節殺出一波25比4的猛烈攻勢，一口氣擊潰湖人防線，最終在主場以123比109輕鬆開胡。 勇士此役投籃命中率45.5%，三分球

2022-10-19 13:20