快訊

避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

T1聯盟／白薩身分爭議落幕 聯盟認定：特案外籍生

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「蒙古軍團」的白薩代表台中太陽隊參加跨聯盟邀請賽。圖／中華籃球協會提供（資料照）
「蒙古軍團」的白薩代表台中太陽隊參加跨聯盟邀請賽。圖／中華籃球協會提供（資料照）

T1聯盟新賽季下周末點燃戰火，但台中葳格太陽隊蒙古後衛白薩的身分爭議未解，聯盟宣布昨天常務理事會討論通過，認定白薩是「特案外籍生」，上場時間將不受外籍球員限制。

T1表示，休賽季期間聯盟持續進行規章修訂，為增加球團招募新進球員空間，原擬定於第二季起新增外籍生球員，並同意球團開始接觸與評估，但經後續會議討論，T1聯盟希望保障本土球員發揮空間，除將外籍球員上場時間由第一季的4節10人次下修為4節8人次，另實際考量外籍生球員將影響本土球員上場時間，因此決議取消新增外籍生球員制度。

台中太陽球團在聯盟同意外籍生球員制度時，就開始和白薩進行交涉，並取得一定程度之共識，昨天聯盟常務理事會討論通過，由於太陽和白薩洽談時間在先，以法律不溯及既往原則，同時保障白薩與太陽球團雙方權益，故決議白薩球員身分認定為「特案外籍生」。

T1表示，新球季白薩上場時間不受外籍球員限制，且續約或轉隊仍維持特案外籍生身份；T1也強調，未來聯盟不會再同意其他特案，落實保障本土球員發揮空間的精神。

延伸閱讀

高額獎學金騙烏干達學生當奴工！彰檢今起訴中州科大3人

人才留在嘉! 吳鳳科大首辦外籍生就業博覽會

登峰造極賽／新生進入狀況 健行「完全體」倒數

桃園外籍生疑騎車闖紅燈連撞2機車 釀4傷1命危送醫

相關新聞

T1聯盟／英熊「全綠以赴」拚冠 首推浮動票價

T1聯盟新賽季將於下周末點燃戰火，台啤英熊隊今天舉行開季記者會，除展示全新戰袍和口號「全綠以赴」，更宣示奪冠決心，隊長蔣...

T1聯盟／白薩身分爭議落幕 聯盟認定：特案外籍生

T1聯盟新賽季下周末點燃戰火，但台中葳格太陽隊蒙古後衛白薩的身分爭議未解，聯盟宣布昨天常務理事會討論通過，認定白薩是「特...

T1聯盟／曹薰襄成即戰力 和蔣淯安組英熊雙衛

台啤英熊隊今年選秀會補進新秀曹薰襄和大學旅日的呂蔡瑜倫，其中曹薰襄在跨聯盟邀請賽和T1聯盟熱身賽都有不俗表現，英熊教頭楊...

T1聯盟／新賽季拚總冠軍賽MVP 蔣淯安預約灌籃秀一波

上季奪下T1聯盟年度MVP，台啤英熊隊當家後衛蔣淯安上月底的跨聯盟交流賽再獲MVP肯定，但T1聯盟新賽季他對個人獎沒特別...

T1聯盟／呂濟而十字韌帶斷裂 新賽季恐報銷

T1聯盟新賽季將於下周六點燃戰火，但台南台鋼獵鷹隊熱身賽卻折損一員大將，後衛呂濟而第2場熱身賽因膝傷退場，初步診斷是右膝...

T1聯盟／王皓吉回歸SBL 台啤目標兩聯盟雙冠

明天將舉行開季記者會的T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊，今天先宣布本土球員異動，前鋒王皓吉將回歸SBL台灣啤酒籃球隊，強化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。