T1聯盟／白薩身分爭議落幕 聯盟認定：特案外籍生

T1聯盟新賽季下周末點燃戰火，但台中葳格太陽隊蒙古後衛白薩的身分爭議未解，聯盟宣布昨天常務理事會討論通過，認定白薩是「特案外籍生」，上場時間將不受外籍球員限制。

T1表示，休賽季期間聯盟持續進行規章修訂，為增加球團招募新進球員空間，原擬定於第二季起新增外籍生球員，並同意球團開始接觸與評估，但經後續會議討論，T1聯盟希望保障本土球員發揮空間，除將外籍球員上場時間由第一季的4節10人次下修為4節8人次，另實際考量外籍生球員將影響本土球員上場時間，因此決議取消新增外籍生球員制度。

台中太陽球團在聯盟同意外籍生球員制度時，就開始和白薩進行交涉，並取得一定程度之共識，昨天聯盟常務理事會討論通過，由於太陽和白薩洽談時間在先，以法律不溯及既往原則，同時保障白薩與太陽球團雙方權益，故決議白薩球員身分認定為「特案外籍生」。

T1表示，新球季白薩上場時間不受外籍球員限制，且續約或轉隊仍維持特案外籍生身份；T1也強調，未來聯盟不會再同意其他特案，落實保障本土球員發揮空間的精神。