NBA／詹姆斯朝歷史得分王邁進 開幕日力拚衛冕軍勇士

NBA將於台北時間18日揭開新球季序幕，朝歷史得分王邁進的「詹皇」詹姆斯將率湖人到客場挑戰尋求衛冕的勇士；總教練因桃色風波遭禁賽的塞爾蒂克將對上76人，試圖再次拚搶總冠軍。

美國職籃NBA的新球季將於18日展開，開幕日共有兩場比賽。第1戰是上季殺進總冠軍賽才敗下陣的波士頓塞爾蒂克，要在主場迎戰費城76人；第2場比賽是上季的總冠軍金洲勇士，要在家迎戰上季表現令人失望的洛杉磯湖人。

勇士尋求連霸，內部問題卻在季前炸鍋。向來以團結出名的勇士，老將格林（Draymond Green）在練球時對波爾（Jordan Poole）揮拳，事件在葛林致歉後落幕。

之後勇士以4年1.4億美元的合約，延長與浦爾的合作關係；格林雖遭球隊罰款，但未被禁賽。

前紐約尼克、休士頓火箭總教練范甘迪（Jeff VanGundy）表示，他認為這場風波已經告一段落。

目前在體育電視頻道ESPN擔任球評的范甘迪說：「我認為波爾和格林的衝突事件，與勇士今年拿下總冠軍的機會無關，他們能否奪冠，將取決於魯尼（Kevon Looney）、庫明加（Jonathan Kuminga）、衛斯曼（James Wiseman）的成長。 」

隨著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），以及格林進入他們名人堂等級的職業生涯後半段之際，勇士希望魯尼、庫明加、衛斯曼與波爾、維金斯（Andrew Wiggins）能持續進步。

上季敗給勇士的東區冠軍塞爾蒂克，原本已經打算捲土重來，在本季力爭總冠軍，但總教練尤多卡（Ime Udoka）卻因為被爆出與球隊女性職員有不正當男女關係，在「違反球隊政策」的情況下被禁賽1年。

助理教練馬祖拉（Joe Mazzulla）將接手球隊，執教由泰托姆（Jayson Tatum）、史馬特（MarcusSmart）、布朗（Jaylen Brown）聯手帶領的塞爾蒂克，試圖幫綠衫軍拿下可獨居歷史第1的隊史第18座總冠軍。

球迷的焦點也同樣聚焦在湖人頭號球星詹姆斯（LeBron James）身上，因為他的生涯總得分已達3萬7062分，只差1326分就能超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA史上得分最多的球員。

37歲的詹姆斯將要展開他的第20個NBA賽季；上個球季他平均每場比賽可獲30.3分，是生涯第2高，無奈未能帶領湖人闖進季後賽。