NBA／開幕戰出賽打問號？衛少腿不適列每日觀察
離新球季開幕戰只剩2天，湖人隊卻傳出傷情，後場球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因腿後肌酸痛進入每日觀察名單，能否趕上台灣時間周四出戰勇士隊的開幕戰打上問號。
衛斯特布魯克在湖人最後一場熱身賽板凳出發，但只打了5分鐘就因腿後肌狀況離場，不過除了指出大腿感覺疼動，衛斯特布魯克的狀況並沒太多細節。
「衛少」開季前的熱身賽命中率不佳，整體命中率僅3成5，外線也只有2成5的命中率，最後一戰只留下三分球2投0中成績單就離場。
不過衛斯特布魯克並不孤單，湖人熱身賽6戰只拿1勝，團隊外圍命中率僅2成86，團隊命中率也不到4成，進攻得分率是聯盟最差的93.9。
上季湖人無緣季後賽，但仍擔綱NBA新賽季開幕戰隊伍，將作客出戰衛冕軍勇士，勇士也將在開幕戰領到上季的冠軍戒；湖人接續還要和快艇隊上演「洛城內戰」，開季前5戰的對手還包括拓荒者、金塊和灰狼隊。
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