快訊

桃園男「神仙縱走」失聯3天找到遺體 垂直墜谷150公尺亡

NBA／開幕戰出賽打問號？衛少腿不適列每日觀察

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
衛斯特布魯克。 法新社
衛斯特布魯克。 法新社

離新球季開幕戰只剩2天，湖人隊卻傳出傷情，後場球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因腿後肌酸痛進入每日觀察名單，能否趕上台灣時間周四出戰勇士隊的開幕戰打上問號。

衛斯特布魯克在湖人最後一場熱身賽板凳出發，但只打了5分鐘就因腿後肌狀況離場，不過除了指出大腿感覺疼動，衛斯特布魯克的狀況並沒太多細節。

「衛少」開季前的熱身賽命中率不佳，整體命中率僅3成5，外線也只有2成5的命中率，最後一戰只留下三分球2投0中成績單就離場。

不過衛斯特布魯克並不孤單，湖人熱身賽6戰只拿1勝，團隊外圍命中率僅2成86，團隊命中率也不到4成，進攻得分率是聯盟最差的93.9。

上季湖人無緣季後賽，但仍擔綱NBA新賽季開幕戰隊伍，將作客出戰衛冕軍勇士，勇士也將在開幕戰領到上季的冠軍戒；湖人接續還要和快艇隊上演「洛城內戰」，開季前5戰的對手還包括拓荒者、金塊和灰狼隊。

延伸閱讀

NBA／衛少久違從板凳出發 詹姆斯：他一直都是重要成員

NBA／衛少首替補出發提前傷退 湖人主帥稱狀況無大礙

NBA／衛少熱身賽最終戰替補出發 教頭：他完全能理解

NBA／澄清沒有修正姿勢 衛少對自己投籃能力有信心

相關新聞

NBA／趕新秀續約期限 灰熊開4年5200萬綁克拉克

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天（17日）報導，灰熊與長人克拉克（Brandon Clarke）完成菜鳥約提前續約，價碼為4年、5200萬美元。 克拉克成為

NBA／開幕戰出賽打問號？衛少腿不適列每日觀察

離新球季開幕戰只剩2天，湖人隊卻傳出傷情，後場球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因腿後肌酸痛進入每日...

NBA／勇士揮拳事件 歐尼爾力挺格林：這在NBA很平常

勇士隊防守大鎖格林（Draymond Green）日前在練習時與隊友波爾（Jordan Poole）發生衝突，兩人更上演拳武行，其中，主動揮拳的格林招來各方批評，名人堂球星歐尼爾（Shaquille

NBA／亞歷山大有望出征開幕戰 公鹿籃網仍受傷兵所擾

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在9月下旬不慎遭遇左膝內側副韌帶2級扭傷，當初推估得要觀察2星期他的傷勢情況，也因此讓許多人擔心他會不會錯過季初的賽事。 不

NBA／穆雷、波特回歸 球評看好金塊戰力衝西區前3

自2021年4月12日以來，穆雷（Jamal Murray）就因左膝前十字韌帶撕裂重傷進入漫長的復健期，而在經過季前賽的調整後，穆雷將有望於開幕戰回歸。 金塊總教練馬龍透露，穆雷雖然近期因腿筋痠

NBA／熱身賽5連敗1勝難求 公鹿除米道頓外再添傷兵

公鹿熱身賽苦吞5連敗留下全輸紀錄，包括在阿布達比海外賽遭老鷹雙殺。備戰新賽季腳步顯得有些跌跌撞撞，且主力前鋒米道頓（Khris Middleton）本就預估將缺席賽季初段，如今再有傷兵壞消息傳出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。