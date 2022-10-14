T1聯盟／曾文鼎首秀7分、4助攻 教頭盼解放進攻侵略性

T1聯盟熱身賽今天在新莊體育館點燃戰火，首場比賽就上演新北中信特攻隊與衛冕軍高雄全家海神隊的激戰，最終特攻靠著洋將艾德（Edgaras Zelionis）在倒數21秒投進致勝三分球，終場以116：115拿下勝利。

T1熱身賽今天起一連3天在新莊體育館登場，總計將進行6場賽事，而首日第一場比賽就被認為有可能成為新賽季冠軍前哨戰，由休賽季大力補強的特攻出戰衛冕軍海神。

兩隊本場比賽一路拉鋸，衛冕軍海神在全場三分球33投17中的三分雨攻勢下，前3節打完一度取得6分領先，不過末節特攻在後衛林韋翰領軍下展開反撲，加上林秉聖替補上陣後帶動起球隊防守氣勢，讓特攻反超前比數，儘管海神布銳克曼（Jason Brickman）在比賽最後1分半鐘時連續命中三分球，但特攻最終仍是靠著艾德在倒數21秒的致勝三分球，以1分差距帶走勝利。

對於球隊在熱身賽首戰就扳倒衛冕軍，特攻總教練李逸驊就表示，球隊上半場的防守形同虛設，不過下半場在防守端成功執行戰術，甚至迫使布銳克曼多次發生失誤，成為贏球關鍵。

特攻今天以艾德和林韋翰皆攻下26分表現最佳，而新加盟的「大房東」曾文鼎也有7分、4助攻、2籃板演出，且全場9次出手展現進攻企圖心，總教練李逸驊也直言，曾文鼎過去總被說在打「養生籃球」，但今年將會讓他在進攻端展現侵略性。

談到轉戰新東家的首戰表現，曾文鼎則說：「因為我也才隨隊2個禮拜，這周才開始有對抗的練習，趁這次比賽剛好可以與隊友多磨合、熟悉。」