快艇衝浪世錦賽恢復實體辦理 陳美彤母女摘1金、1銅

疫情後首次World Wake Surf Championship世界快艇衝浪錦標賽，恢復實體舉辦，於10月5至8日在美國北卡諾曼湖進行，STARFiSH星予運動經紀旗下台灣快艇衝浪女神陳美彤不負眾望再度取得參賽資格，並與女兒陳宥蓁攜手拿下1金1銅佳績。

陳美彤、陳宥蓁在此屆世界大賽，為台灣快艇衝浪運動開創好成績，無疑是光輝十月送給台灣最好的禮物，浪花母女檔今晨已經平安順利返抵國門，兩人所屬的STARFiSH星予運動經紀，執行總監于長君也將舉辦慶功宴為她們接風和祝賀。

今年是陳美彤第三次叩關世界大賽，她近年以Masters Women（35+）選手資格參賽國際屢創佳績，曾獲2019 CWSA快艇衝浪白金大賽、2020 CWSA亞洲盃、2021世界排名積分線上賽等Masters Surf女子冠軍，以及WWA Masters Wakesurf Championships 年度快艇衝浪大師賽女子亞軍。

去年因為疫情嚴峻改為線上進行的世界賽，陳美彤也獲取資格，但由於錄影設備傳送問題導致不計分重滑，最後以0.1分之差奪得銅牌。今年再度參賽角逐World Title，終於不負眾望，站上快艇衝浪大師女子Masters Women Surf的世界冠軍，穩居該組世界第一的寶座。

陳美彤家族擁有熱血基因，她年僅15歲的女兒陳宥蓁，才剛在台灣年度滑水盛事「台灣盃國際滑水賽」奪得Outlaw Women Surf冠軍，隨即以最小年齡之姿，代表台灣成為世界盃Amateur Women Surf參賽選手，初次參賽就拿下銅牌，表現令人驚艷，當她在比賽時大會還特別播報他是來自台北的小選手。

陳宥蓁11歲開始學習滑水，4年後就站上世界盃舞台，熱血激昂的表現相當激勵人心，浪花母女檔在台灣擁有極高的關注和社群媒體的支持，也是現代女力運動的代表母女檔。

擁有多重斜槓身分的運動職人陳美彤，今年已完成13場國內外比賽，除了賽事選手身分，還兼顧家庭、健身教練、品牌經營、作家等身分，擁有廣大粉絲的她，時常透過社群媒體分享她的熱血生活，並且致力推動女性運動及河川保育，帶給大眾許多正能量和影響力，目前全球積分排名Masters Women Surf世界第一，她說：「比賽光環只是一時，不管未來站在哪個位置，對於快艇衝浪的熱情不會改變，我要用自身的影響力，帶領更多想我一樣的女性，走出舒適圈，勇敢追求自我目標實現，活出屬於女性的精彩生活。」