NBA／格林為何不用被禁賽？ ESPN：勇士要讓他領戒指

勇士前鋒格林（Draymond Green）揮拳毆打隊友波爾（Jordan Poole）的影片浮上檯面後，一度傳出他將無限期缺陣，柯爾昨天證實格林即將回歸，不會缺席19日與湖人隊的開幕戰。對此《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也發表對此事的看法。

沃納羅斯基表示，「勇士非常重視開幕戰，因為那天球隊要頒發冠軍戒指，如果這件事情發生在球季中，格林可能真的會被禁賽。」

此次風波造成很大的輿論壓力，柯爾今日也坦言，「這是他擔任勇士總教練以來的最大危機，不過格林和波爾已經有一次很棒的溝通，相信球隊能挺過這次風波。」

柯爾表示格林將被罰款，但罰款金額不會公開，並透露格林離開球隊6天，仍保持個人訓練，預計在當地時間週四歸隊訓練，並在最後一場面對金塊的熱身賽復出。