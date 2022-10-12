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NBA／護航格林不是打人 老媽推特參戰反遭網友「出征」

聯合新聞網／ 綜合報導
格林（Draymond Green）打人風波還沒結束，媽媽也加入戰局反遭網友「出征」，現已關閉推特。 美聯社
格林（Draymond Green）打人風波還沒結束，媽媽也加入戰局反遭網友「出征」，現已關閉推特。 美聯社

勇士球星格林（Draymond Green）揮拳毆打波爾（Jordan Poole）影片流出後風波不斷，現在格林的母親也「參戰」護航兒子，在推特上發文表示，那只是「男人間的談話」，但反遭網友圍攻，不得已只好關閉推特。

格林在隊內訓練時與小將波爾有口角上爭執，最後直接揮拳攻擊，影片流出後引起軒然大波，格林已暫時離隊，並召開記者會道歉，眼看事情逐漸要平息之際，格林媽媽又出來「放火」。她在推特上表示，格林根本不算「出乎意料的一擊」，對波爾並沒有侵略性，他的手是放下的，並且表示那是「男人間的對話」，僅此而已。

此推文一發出全網又開始激烈討論，格林媽媽最後辯不下去，認為網友曲解他的看法，揚言要卸載程式，最後她也的確關閉了個人推特。

不過勇士處理的很明快，教頭柯爾（Steve Kerr）面對執教以來最大危機，今天在熱身賽結束後宣布格林將遭到罰款處分，但不會禁賽，預計在週四歸隊，並可能在隔天對上金塊的熱身賽上場。此外他也表示格林與波爾已面對面把話說開，兩人已準備好一起打球，並讚賞了波爾面對這事件的成熟態度，也期待他能在這幾天內完成續約。

格林

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