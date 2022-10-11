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NBA／安東尼仍未找到新東家 3萬分里程碑恐成泡影

聯合新聞網／ 綜合報導
安東尼仍未找到下家。 美聯社
安東尼仍未找到下家。 美聯社

NBA新賽季即將開打，前全明星球員安東尼（Carmelo Anthony）至今仍然乏人問津，新賽季有可能再度陷入無球可打的困境。

安東尼在18-19賽季加盟火箭後，只打10場比賽就被裁掉。還好在下個賽季他選擇加盟拓荒者改變他的職業生涯，他先發58場，場均15.4分6.3籃板，填補球隊最弱的前鋒位置，隔年也繼續留在拓荒者，有場均13.4分的貢獻。

去年安東尼選擇加盟湖人，與同梯好友詹姆斯（LeBron James）力拚總冠軍。安東尼不只為湖人在進攻火力上付出貢獻，也時常擔任球隊小球陣容中鋒的任務，並把三分命中率37.5%也在湖人隊名列前茅。

湖人球星詹姆斯。 路透社
湖人球星詹姆斯。 路透社

去年的表現並沒有讓他獲得湖人的續約報價，因為球隊今年夏天的操作，明顯朝向年輕化的方向前進。安東尼多次在個人社群表達自己還想打NBA，但目前為止卻沒有任何確定的合約出現在安東尼眼前。

安東尼生涯總得分累積28289分，現役僅次於詹姆斯，NBA歷史第11名。安東尼還要1711分才能成為3萬分俱樂部的一員，估計至少得花兩季才能完成，此紀錄將成為安東尼很大的挑戰。

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