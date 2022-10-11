NBA ／勇士格林開幕是否出賽對湖人？ 美媒：他沒有理由缺席

上週勇士陣中老將格林(Draymond Green)在與波爾(Jordan Poole)發生口角後，揍了波爾一拳，隨著影片的流出，這個事件也備受關注，格林目前也已經停賽並且沒參加球隊活動，他已公開表示會離開一段時間，現在大家也在猜測他歸隊的時間。據美國媒體發文表示，事件發生後，離隊的格林現在跟家人在一起，但他沒有理由缺席球季任何賽事。意味他開幕戰將會出席，但球隊是否讓他出賽則未定。

[Draymond Green] is with his family right now. This is not expected to be a long absence from the team. In terms of clarity, there's no reason to believe he's going to miss any time in the regular season."



🗣️ @ramonashelburnepic.twitter.com/bbyaA7cogB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 10, 2022

根據格林的說法，他沒有向大家透露會離開球隊多久，要根據自己的感受來決定歸隊時間，因此大家也在想面對湖人的開幕戰，將會頒發上季冠軍戒，屆時格林是否會出席也十分受關注。

格林幾天前就曾表示希望自己能在對陣湖人比賽重返賽場，但這不是他能決定的事，因為他需要為自己所犯的錯誤付出代價，想辦法把整件事情做得更好。

根據外界說法，格林與波爾的矛盾源自於續約的問題，距離波爾的延長合約截止日剩不到一週，若勇士宣佈與其達成延長合約，也就意味著格林下張合約將大幅降薪或離開勇士，而這也是格林不想面對的狀況，而勇士管理層接下來將如何處理合約的問題，都會成為影響球隊下賽季能否維持冠軍主力挑戰衛冕關鍵。