NBA ／勇士格林開幕是否出賽對湖人？ 美媒：他沒有理由缺席

上週勇士陣中老將格林(Draymond Green)在與波爾(Jordan Poole)發生口角後,揍了波爾一拳,隨著影片的流出,這個事件也備受關注,格林目前也已經停賽並且沒參加球隊活動,他已公開表示會離開一段時間,現在大家也在猜測他歸隊的時間。據美國媒體發文表示,事件發生後,離隊的格林現在跟家人在一起,但他沒有理由缺席球季任何賽事。意味他開幕戰將會出席,但球隊是否讓他出賽則未定。

[Draymond Green] is with his family right now. This is not expected to be a long absence from the team. In terms of clarity, there's no reason to believe he's going to miss any time in the regular season."



