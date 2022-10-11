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T1聯盟／和光哥再續前緣 曾文鼎感嘆奇妙

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中信特攻新賽季的成員一同亮相。記者葉信菉／攝影
中信特攻新賽季的成員一同亮相。記者葉信菉／攝影

曾在裕隆時期攜手，「大房東」曾文鼎和「光哥」李逸驊籃球路繞一圈，今年在T1聯盟新北中信特攻隊再聚首，今天首度以特攻球員身份亮相的曾文鼎都笑說，感覺十分奇妙。

「以前我在裕隆是最小的，現在是老將了，滿妙的。」38歲的曾文鼎笑說，在新團隊只有李學林比自己年長，且團隊除了林韋翰、譚傑龍和教練李逸驊，過往都不曾搭配，「現在就慢慢整合，看能不能打出什麼新東西。」

曾文鼎2003年就加入裕隆，開季前確定加入特攻和李逸驊再續前緣，「光哥」笑說十分突然，「本來聽說他和富邦約談得差不多，後來又有其他球隊在爭取，本來以為我們機會很少，結果在威哥（劉志威）努力下過來，對我們幫助很大！」

李逸驊認為，曾文鼎不只能幫助內線球員，年輕的後場球員也能從「大房東」身上學習經驗，加上今年球隊3位洋將都是歐洲球員，團隊的球風能帶動本土表現，加上今年T1聯盟洋將上場時間從上季的4節10人制改為4節8人制，本土球員發揮空間更大。

曾文鼎前兩個球季幫助台北富邦勇士完成PLG連霸，本季轉戰新聯盟，他笑說：「在哪個聯盟沒差，不要輸球就好。」他認為特攻整體球員雖年輕，但後場有經驗豐富的林韋翰領軍，加上3位歐洲洋將，整體經驗上和富邦落差不會太大，「懂球的人多，打起來就輕鬆。」

曾文鼎新賽季加入中信特攻。記者葉信菉／攝影
曾文鼎新賽季加入中信特攻。記者葉信菉／攝影

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