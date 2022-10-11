NBA／四屆全明星後衛乏人問津 華克：願從板凳出發

4屆全明星後衛「天行者」華克（Kemba Walker）今年7月被尼克交易至活塞，原本傳出雙方都有意買斷合約，但因為沒有其他球隊願意提供華克新合約，所以買斷一事暫時中斷，華克近期向媒體表示，「願意領底薪，並擔任板凳球員幫助球隊。」

華克接受《波士頓環球報》訪問時表示自己還有NBA等級的身手，「我的油箱裡還有油，我只想再次打籃球，和偉大的球員們一起，按照喜歡的方式打球，完全不在乎是否是板凳。」

膝蓋傷勢讓華克的表現有所下滑，特別是防守部分，也讓華克陷入乏人問津的困境。對此華克表示，「我不需要證明什麼，這些年來大家都知道我是什麼樣的人，以及我在這個聯盟做的事。」

對於是否願意回到黃蜂，華克表示，「在黃蜂的經歷很特別，但距離我職業生涯結束還有一段時間，所以我還沒考慮這個問題，也沒有人聯繫我，我能做的事就是等待。」

華克曾在黃蜂、塞爾蒂克展現出色的得分能力，並連續四年獲選東區全明星後衛。去年轉戰尼克原先期待成為先發控衛，卻因為防守能力退化遭到總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）冷凍。如今華克仍尚未找到新東家，也無意為活塞打球，新球季可能陷入無球可打的局面。