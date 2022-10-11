NBA／新賽季任務轉變 衛少盼谷底反彈：我是射手

去年球季透過交易與戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）共組三巨頭的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），轉戰湖人的首個賽季以悲劇收場，不但投籃命中率低且失誤多，連帶影響湖人戰績，連附加賽都沒進，因此這位「大三元製造機」休賽季苦練投籃，期盼下季谷底反彈。

湖人去年經歷失敗的賽季後，季後更換總教練，由漢姆（Darvin Ham）接手，衛少在新賽季定位也有所不同，將與防守悍將貝佛利（Patrick Beverley）共組堅強後防，並且增加底角外線投射。對此衛少十分期待，並表示自己是射手。

事實上所有人對這個9屆全明星印象最深刻的絕對不是投籃，而是他曾經連續三季場均大三元的成就。他的三分命中率在上賽季只有29.8％，但底角卻有43.8％，因此漢姆新賽季更有可能設定他為底角射手。

從球隊進攻發動機到現在的轉變，衛斯特布魯克表示：「我知道自己是個出色射手，我對自己投籃十分有自信，需要避免一些不必要的出手選擇，保持合理的出手。」

新賽季湖人若要取得成功，衛少的發揮將會佔有相當大的影響，若衛少能夠減少失誤並提高自己投籃命中率，將能證明自己的能力，讓湖人重返季後賽並走得更遠。