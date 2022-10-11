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NBA／勇士續約波爾倒數一周 柯爾發聲力挺：他是努力的人

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士主將柯瑞(右)及波爾(左)。 路透
勇士主將柯瑞(右)及波爾(左)。 路透

上賽季剛奪下冠軍的金州勇士，在賽季開打前遭遇非場上的麻煩，他們屢屢打破豪華稅的紀錄，面對陣中多位球星的延長合約，管理層也是傷透腦筋，其中波爾(Jordan Poole)的合約問題更是備受關注。

23歲的波爾在2019選秀被勇士選進陣中，一路從發展聯盟練功，到去年成為老大哥柯瑞(Stephen Curry)的左膀右臂，一同拿下總冠軍，在例行賽尾端柯瑞受傷期間，場均拿到24.7分，三分命中率破4成，季後賽與柯瑞和湯普森(Klay Thompson)共組「浪花三兄弟」。不過在外界關注他續約情形之際，卻爆出在訓練時與格林(Draymond Green)爆發口角並挨揍了一拳。

揮拳事件後，波爾依舊努力訓練，在對陣湖人比賽中打出全隊最佳表現，繳出25分6助攻4籃板全能成績，並在第三節獨拿18分。面對場外風波，他依然抱持沉著，展現強大心理，總教練柯爾(Steve Kerr)也表示：「波爾的身心都十分堅強，踏上球場有著無比自信，這一切都在這場展現出來。」

柯爾更表示波爾會是在未來勇士陣中不可或缺的存在：「接下來就看續約是否能順利達成，我為他感到興奮。大家都支持努力工作的人，過去幾年他和其他人一樣努力，對我們來說十分興奮，我們也希望達成續約。」

勇士與波爾的延長合約截止日期為10月17日，距離這個時間所剩無幾，但因為剛發生的揮拳事件以及陣中多名球員也還沒達成延長合約，現在延長可能導致休息室的「氣氛」不佳，因此外界普遍認為勇士會到明年夏天再來與波爾達成續約。

勇士 Jordan Poole Steve Kerr

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