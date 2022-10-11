NBA／勇士續約波爾倒數一周 柯爾發聲力挺：他是努力的人

上賽季剛奪下冠軍的金州勇士，在賽季開打前遭遇非場上的麻煩，他們屢屢打破豪華稅的紀錄，面對陣中多位球星的延長合約，管理層也是傷透腦筋，其中波爾(Jordan Poole)的合約問題更是備受關注。

23歲的波爾在2019選秀被勇士選進陣中，一路從發展聯盟練功，到去年成為老大哥柯瑞(Stephen Curry)的左膀右臂，一同拿下總冠軍，在例行賽尾端柯瑞受傷期間，場均拿到24.7分，三分命中率破4成，季後賽與柯瑞和湯普森(Klay Thompson)共組「浪花三兄弟」。不過在外界關注他續約情形之際，卻爆出在訓練時與格林(Draymond Green)爆發口角並挨揍了一拳。

揮拳事件後，波爾依舊努力訓練，在對陣湖人比賽中打出全隊最佳表現，繳出25分6助攻4籃板全能成績，並在第三節獨拿18分。面對場外風波，他依然抱持沉著，展現強大心理，總教練柯爾(Steve Kerr)也表示：「波爾的身心都十分堅強，踏上球場有著無比自信，這一切都在這場展現出來。」

Here's Steve Kerr on Jordan Poole's possible extension.



"We'll see whether something gets done or not, but I'm thrilled for him. You always root for the guys who put the work in, and he's put as much work in over the last few years as anybody...We hope something gets done." pic.twitter.com/riGs04OkHT — Jack Winter (@ArmstrongWinter) 2022年10月10日

柯爾更表示波爾會是在未來勇士陣中不可或缺的存在：「接下來就看續約是否能順利達成，我為他感到興奮。大家都支持努力工作的人，過去幾年他和其他人一樣努力，對我們來說十分興奮，我們也希望達成續約。」

勇士與波爾的延長合約截止日期為10月17日，距離這個時間所剩無幾，但因為剛發生的揮拳事件以及陣中多名球員也還沒達成延長合約，現在延長可能導致休息室的「氣氛」不佳，因此外界普遍認為勇士會到明年夏天再來與波爾達成續約。