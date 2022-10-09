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PLG／夢想家下三分雨 20分大勝領航猿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊下起三分雨，板凳一同慶祝。圖／PLG提供
夢想家隊下起三分雨，板凳一同慶祝。圖／PLG提供

昨天熱身賽首戰得分掛蛋，台新夢想家隊射手吳松蔚今天大爆發，第四節外線前3投全部命中，全場外線8投5中攻下15分，助隊以108：88擊敗桃園璞園領航猿隊。

吳松蔚上季熱身賽成傷兵，整季幾乎報銷，新賽季重新出發，今天擦亮射手招牌的他說：「去年受傷，今年休賽季特別認真訓練，希望彌補上賽季。」他提到，教練團給自己很多空間，「隊友也幫我製造很多機會，今天有把握到這空擋。」

上月剛完成終身大事的吳松蔚也笑說，新身份代表新的責任，婚禮好不容易在疫情下完成，新的賽季會繼續努力，希望有更好表現。

夢想家今天團隊三分球29投12中，除吳松蔚高檔演出，新成員盧冠良也有5投4中表現。

夢想家朱利爾斯提到，今天隊上兩位新洋將表現都很不錯，已慢慢融入夢想家球隊文化，相信不論本土或洋將表現都會漸入佳境。

上季戰績墊底的領航猿，今年包括教練團和球員組成都有大變動，新陣容首度亮相雖以20分差距落敗，新教頭卡米洛斯表示，第一場比賽總是特別興奮，球隊也有新成員，熱身賽目標是給更多球員有上場時間，但今天球員沒有長時間維持高強度是問題所在。

今年選秀「狀元」張鎮衙就承認，今天表現較緊張，「自己還要再抓到這個位置怎麼打球，怎麼發揮自己專長。」

林俊吉（右）拋投得手。圖／夢想家隊提供
林俊吉（右）拋投得手。圖／夢想家隊提供
夢想家隊洋將米勒（左）飛身爆扣。圖／夢想家隊提供
夢想家隊洋將米勒（左）飛身爆扣。圖／夢想家隊提供

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