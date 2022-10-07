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NBA／這世界不需要超人了？遲未獲合約 37歲哈沃德想退休

聯合新聞網／ 綜合報導
哈沃德。 美聯社
哈沃德。 美聯社

曾在2020年在湖人奪得總冠軍的中鋒「超人」哈沃德（Dwight Howard），NBA征戰18年後，休賽季至今未獲任何合約，近日坦言想退役。

參加巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（Stephen Jackson）一起錄製All The Smoke podcast時，哈沃德承認他想繼續打球，但確實考慮過在這個時候退休。

哈沃德談論到現在的感覺，就像當初在湖人那樣：「我想繼續打球，但沒有真正想讓我上場的球隊，這就像在湖人隊時的感覺一樣，我覺得我在爭奪冠軍的路上幫助了他們，值得在球隊中佔有一席之地，並有機會先發上場，但這一切並沒有發生。」

因此在那之後，哈沃德向大家說自己不想要在這樣渡過夏天，每天訓練三餐，不斷節食，努力的維持自己體態，開季後卻只能坐在板凳，不能真正幫助到球隊贏球。

哈沃德生涯的成績不言而喻，8屆全明星3次年度防守球員，2018-19賽季轉隊巫師後，狀況不佳的他在那裡出賽9場比賽，平均上場時間不到20分鐘。

之後2019-20賽季，力求東山再起的哈沃德重返湖人隊，以替補中鋒身份跟隨球隊奪下冠軍，隔年轉隊76人，去年賽季又回湖人，60場出賽，平均16.2分鐘為生涯最少的一次，數據6.2分5.9籃板皆是生涯新低，近年數據不斷下滑。

因此在賽季後未獲得湖人續約，儘管自由市場曾與籃網互相有興趣，但目前仍未確定，NBA開季越來越靠近，這位昔日頂級球星是否會獲得合約還是選擇退休，也備受大家矚目。

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