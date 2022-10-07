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NBA／詹姆斯想當老闆 喊話要買拉斯維加斯擴編球隊

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導
湖人隊詹姆斯。 法新社
湖人隊詹姆斯。 法新社

美國職籃球星詹姆斯明確談到他退休後的目標，那就是他想要擁有一支NBA球隊，且希望是在拉斯維加斯的球隊。

NBA熱身賽持續在拉斯維加斯（Las Vegas）進行，詹姆斯（LeBron James）昨晚在他拿下23分，但所屬洛杉磯湖人敗給鳳凰城太陽後告訴記者：「我很希望在某個時間點上，能把一支球隊帶到這裡。」

他直接向不在現場的NBA總裁席佛（Adam Silver）喊話。

詹姆斯說：「他應該會看每個NBA球員的訪問和文字記錄，所以，席佛（我要跟你說），我想要在這裡的球隊，謝謝。」

這並非他首次和未來擁有球隊或拉斯維加斯沾上邊，詹姆斯6月曾在他的節目The Shop: Uninterrupted中，談到將擴大自己體育所有權的投資組合。

他目前是美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪和英格蘭超級足球聯賽（Premier League）利物浦（LiverpoolFC）的股東之一。

37歲的詹姆斯即將展開他在NBA第20個球季，他8月和湖人簽下價值9713萬美元的延長合約，湖人將能把他留在陣中，直到2024-25球季。根據NBA的規定，在他還沒退休前，無權擁有一支球隊。

席佛6月時提到NBA有擴張到30隊的潛力，當時他稱目前還未擺上檯面，但也補充，拉斯維加斯和西雅圖是理想的地點。

根據富比世雜誌（Forbes）估計，詹姆斯擁有10億美元身家，所以他需要加入一個團隊，才能買下一支NBA球隊。根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，目前試圖出售的鳳凰城太陽的轉手價格，可能會比2019年蔡崇信買下布魯克林籃網的23.5億美元還高。

詹姆斯 湖人

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