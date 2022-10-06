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NBA／卡森斯陷無合約困境：我知道自己仍屬於這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
卡珍斯（左）仍未獲得合約。 歐新社
卡珍斯（左）仍未獲得合約。 歐新社

NBA新賽季即將展開，前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）目前仍未獲得球隊青睞，他接受《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）訪問時表示，「我知道我仍然屬於這個聯盟，只要能幫助球隊贏球任何事都願意去做。」

卡森斯去年球季先和公鹿簽約，後來被交易至金塊表現令人驚艷，擔任MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的替補，並在季後賽有出色的表現。只可惜金塊並沒有和他再續前緣，反而決定和小喬丹（DeAndre Jordan）簽約，目前各隊熱身賽陸續開打，他仍然未獲得合約。對此他表示，「我想回到NBA，我知道我仍屬於這裡，有足夠的經驗去獲得成功，希望機會能夠降臨，展現我付出的努力。」

金塊MVP中鋒約柯奇（左）。 美聯社
金塊MVP中鋒約柯奇（左）。 美聯社

卡森斯過去在國王擔任球隊基石，如今只能擔任角色球員，他自己也很清楚這一點，「我坦然接受這點、我很清楚聯盟生態怎麼運行，不論球隊賦予什麼任務，不管是先發、替補、或是待在板凳替隊友歡呼，只要能幫助球隊贏球我都願意去做。」

過去在國王做為當家球星無法幫助球隊進入季後賽，卡森斯被交易至鵜鶘之後，雖然與戴維斯（Anthony Davis）闖入季後賽次輪，但卻意外傷到阿基里斯腱。2019-2020加盟湖人，沒想到一場都沒打就十字韌帶撕裂整季報銷，璀璨生涯也大受影響。

湖人長人戴維斯（右）。 美聯社
湖人長人戴維斯（右）。 美聯社

日前卡森斯也在個人社群貼出自己訓練的影片，體態明顯精壯不少，不過時至今日還是沒獲得任何球隊的合約報價。

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