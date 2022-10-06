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中職／25名樂天女孩全猿集合 辣酷甜趴賽後甜甜秀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天女孩迎接10月9日、10日「辣酷甜趴」，樂天女孩這兩天25人全猿集合，並在10日舉辦EP發表簽名會，兩天賽後都將端出精彩甜甜個人秀。圖／樂天桃猿隊提供
樂天女孩迎接10月9日、10日「辣酷甜趴」，樂天女孩這兩天25人全猿集合，並在10日舉辦EP發表簽名會，兩天賽後都將端出精彩甜甜個人秀。圖／樂天桃猿隊提供

樂天女孩迎接10月9日、10日「辣酷甜趴」，25位女孩全成員官方代表徽標已經全數公佈，屆時個人商品將結合官方徽標亮相，樂天女孩這兩天25人全猿集合，並在10日舉辦EP發表簽名會，兩天賽後都將端出精彩甜甜個人秀。

10月9日（日）賽前由隊長籃籃率先帶來「籃CEO啦啦啦啦啦」秀，賽後在東區舞台由嘎琳打頭陣「嘎琳說愛你」，西區舞台曲羿「戀曲2077」後，樂天美神幫要大戰樂天女神幫 。

東區「美神幫」菲菲 、Yuri、 紫庭、卉妮帶來舞蹈秀，要單挑由沐妍、曉帆、筱晴、Rina、壯壯、艾融組成的西區「女神幫」；精彩舞蹈之後，由東區孟潔的「孟見愛情」以及最後登場的西區「潼言潼語」若潼演唱劃下句點。

10日（一）賽後表演將上演辣蜜一代目vs.辣蜜二代目的戲碼，東區辣蜜一代目曉帆、沐妍、倪暄、慧慧、曲曲大秀身手；在西區「芯好聲音」由語芯帶來個人作品後，東區辣蜜二代目筱晴、岱縈 、琳妲的表演接著上演。

之後「紫庭夜未眠」、沐妍「 Crash you in Love」以及雅涵 「be the one」陸續登場，你沒有見過的個人秀全在辣酷甜趴，辣酷甜趴的精彩內容絕對不能錯過，支持桃猿，支持樂天女孩的你全猿集合享受好滋味吧。

即日起至 10/30，只要登 ( 加 ) 入會員，參加「中職啦啦隊 選你的夢幻隊」票選活動，從五隊中各挑選一位你最愛的啦啦隊員組成你的夢幻隊，就有機會將 iPhone 14 等大獎帶回家！活動詳情請至：https://event.udn.com/cpbl_2022/

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