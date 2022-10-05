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排球／7日飛向新東家 陳建禎再拚一次

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

雅加達亞運率中華男排隊登上頒獎台的「黑狗」陳建禎，確定延續旅日生涯，他本周宣布加盟日本排球聯賽二級隊伍北海道safliva，7日就將啟程，職業生涯尾聲再拚一回。

下月將過33歲生日的陳建禎是台灣排球指標球星，2015年開始旅外，他先加盟中國大陸聯賽的福建隊，2017年轉往日本，日本第一站加入二級的VOREAS北海道，旅日第一個賽季助隊打下二級冠軍，且囊括最佳得分手﹑最佳攻擊手和二級挑戰聯賽冠軍戰最有價值球員。

在VOREAS北海道證明身手後，陳建禎轉戰一級舞台，先後待過冠軍球隊松下黑豹和JT雷霆，效力3個賽季的JT雷霆今年賽季宣布和「黑狗」約滿後不再續約，陳建禎繼續尋覓新東家，最終在二級開季前和北海道safliva簽下一季的合約。

回到旅日的起點，陳建禎透露心情有點緊張，「VOREAS在旭川，safliva在札幌，天氣狀況是可以預想，但球隊運作、訓練和環境都不同，上周知道要過去還是滿焦慮。」

陳建禎提到，7月就曾經和safliva接觸過，當時球隊並不積極，但之後補強動作頻頻，目標直指二級冠軍、朝一級挑戰，兩周前才再次搭上線，雙方上周一簽好約，他笑說：「滿突然的，加上這星期就要過去，在台灣時間突然變很少，不過也是好事，有個地方可以維持球感和比賽感覺。」

在JT雷霆待了3季，陳建禎上季發揮有限，他新賽季目標除幫助球隊朝一級目標前進，也想檢視自己狀況，「如果真的不理想，或是和自己預期有落差，就可以規劃下一步了。OK的話當然繼續打，幫助球隊上一級，回到一級球隊。」

safliva上季戰績15勝13敗，在15支隊伍中排名第5位，這季迎接有一級冠軍隊伍經驗的陳建禎加盟，代表北海道除了效力VOREAS的張育陞，再多一位台將。

陳建禎笑說，和張育陞一直有聯絡，「他比我還興奮，旭川離札幌開車大概一個半小時，他第4年放假無聊時有人可以找了。」

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