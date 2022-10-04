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企排／電眼雙胞胎領軍 連莊男排闊別7年回歸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
連莊男排將重新回歸企排賽場。圖／連莊男子排球隊提供
連莊男排將重新回歸企排賽場。圖／連莊男子排球隊提供

2015年企業排球聯賽結束後，就暫別國內排球舞台的連莊男子排球隊，闊別七年後，在執行長連華榮的號召及奔走下，確定在今年重磅回歸，今天於台北文華東方酒店舉行成軍記者會，宣示再戰排壇的決心。

這一次連莊球團做足萬全準備，由立法委員張廖萬堅出任榮譽領隊，連華榮執行長擔任領隊，並聘請國家隊教練林志勇執掌兵符；球員方面，除了網羅中華隊國手宋柏霆、張昀亮等好手外，旅外返台，再次回到企排舞台的電眼雙胞胎劉鴻敏及劉鴻杰也帶槍投靠，除此之外更重金禮聘亞洲頂級洋將布萊恩（Bryan Bagunas）以提升團隊戰力，可說是展現十足企圖心。

連莊球團有現代化的優質球館作為訓練基地，提供球員們舒適的練習環境，更與知名健身房耐瀚運動防護合作，一同照顧球員的身體狀況。生活管理部分，球團也耗資千萬打造球員專屬宿舍，更添購豪華巴士當作球隊往返各地比賽的交通工具，在後勤方面給予球員最大的支持，讓球員無後顧之憂的盡情於球場上騁馳。

執行長連華榮也展現永續經營的決心，他表示，過去球團曾經因故離開賽場，這次回歸賽場也以預繳未來三個賽季相關規費作為宣誓，並且投入完善資源建構團隊，希望提供許多優秀球員畢業後，延續排球生涯機會。記者會上，連華榮也特別介紹球團取名「連莊」的意義，除了象徵球隊勝利不間斷外，更希望球團成員在生活與未來職涯皆能創造佳績，他說：「希望不只是球隊勝利持續連莊，更重要是球隊每一份子人生都要連莊。」

許久沒有效力同一支球隊的「電眼雙帥」劉鴻敏、劉鴻杰兄弟檔，也和國內球迷喊話：「雖然我們是支年輕球隊，但我們已經做好萬全準備，就請各位球迷拭目以待。」

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