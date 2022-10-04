NBA／衛少被踢出新賽季百大 SI：他無法成為優秀球隊一員

隨著2022-23年賽季即將到來，《運動畫刊》（Sports Illustrated）按照往例評選出新賽季百大球星，目前公佈100至51名。雖前50人尚未公布，但運動畫刊率先報導一些確定落選百大的人選，湖人球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）名列其中，徹底把他看扁。

《運動畫刊》解釋衛斯特布魯克為何沒被放在前100名，因為在過去幾個賽季，衛斯特布魯克的進攻效率實在太低了，他無法成為一支優秀球隊中最好的球員，而且比賽風格也讓他無法成為冠軍球隊的角色球員。《運動畫刊》強調，把衛斯特布魯克移出前100名絕對不是為了炒作消息。

《運動畫刊》相信，如果衛斯特布魯克願意轉換比賽風格，那他明年可以很容易的重回前100名。儘管衛斯特布魯克是湖人薪水最高的球員，但總教練漢姆（Darvin Ham）沒有承諾他是先發，這對他來說是一個警訊，馬上就要滿34歲，已經剩不多的時間來扭轉職業生涯。

湖人總教練漢姆。 歐新社

除了衛斯特布魯克外，《運動畫刊》也指出今年賽季百大評選的遺珠之憾，包括受傷痛影響的公牛後衛鮑爾（Lonzo Ball）、獨行俠中鋒伍德（Christian Wood）、活塞前鋒波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、塞爾蒂克前鋒威廉斯（Grant Williams）。