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中職／梁家榮眉角傷口待拆線 最快速度歸隊有機會
樂天桃猿隊三壘手梁家榮挑戰個人獎，上周因車禍橫生障礙，今天已隨隊出現在桃園球場，自評恢復狀況8成。能否以最快速度回到一軍？總教練曾豪駒說「有機會」。
梁家榮生涯不曾在單一守位單季守超過80場，當然無緣競爭個人獎，今年原本看似希望濃厚，卻在9月28日驚傳車禍輕微擦傷，因此被降下二軍。
梁家榮本季已在三壘累積68場出賽，還需12場補足才能獲得個人獎票選資格，若能在8日一滿10天就歸隊，還有機會補足場數。
梁家榮今天已現身球場，自評恢復狀況已有8成，至於何時可以歸隊，他說：「以教練評估為準」。
曾豪駒表示，梁家榮是擦傷、未傷及骨頭，因傷口不能碰水、無法大量流汗，還要等眉毛傷口拆線後再觀察他的後續準備狀況，以及球隊需求。
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