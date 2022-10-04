NBA／柯瑞竟出現在PGA TOUR 2K23 球迷卻不想買帳

柯瑞（Stephen Curry）在前一年的NBA賽季中斬獲了個人生涯第四冠及總決賽MVP，目前正在備戰即將到來的新一個賽季，然而在即將發售的高球電玩《PGA TOUR 2K23》球迷們也赫然發現這位NBA巨星的身影，卻讓粉絲們覺得這只是炒作並不想買。

世界各地的NBA球迷對於柯瑞出現在《PGA TOUR 2K23》出現了許多輿論，一部分人認為這就是一個行銷策略，另外也有一些人認為看到2K將柯瑞放入遊戲，一點都不讓人感到興奮，一位推特使用者更說沒人會想買這遊戲。

No one wants to buy the game so they’re prob tryin to attract the nba crowd I’m assuming — LouAye🏆🏆🏆🏆🏆🏆IFB (@LouAye_) 2022年10月3日

當柯瑞在看到遊戲內看到自己是一個可玩的角色時，他欣喜若狂，看了看自己遊戲中片段後向大家表示這是第一次在籃球外的遊戲看到自己，感受十分特別，事實上柯瑞也不是唯一一名NBA球員，出現在這款遊戲中。《PGA TOUR 2K23》也將提供籃球傳奇偶像喬丹（ Michael Jordan ）給預購標準版或購買豪華版時在遊戲推出時立即遊玩。

"They got the beard and everything" 😂@StephenCurry30 is now officially a playable character in @PGATOUR2K ⛳️ pic.twitter.com/xSUcKCPLOf — PGA TOUR (@PGATOUR) 2022年10月3日

球迷們究竟會不會因為柯瑞而買帳，答案將在10/14的發售日揭曉，到時就能知道會不會有粉絲真的去買了遊戲。