NBA／黃蜂主力海瓦德又傷了 季前賽確定缺陣
黃蜂球星海瓦德(Gordon Hayward)再度進入傷兵名單，據傳是因左膝挫傷而無法出戰與賽爾蒂 克的季前賽。
黃蜂教頭克里佛（Steve Clifford）透露海瓦德疑似在訓練時因撞到膝蓋，導致其來不及趕上季前賽，對此他表示，「海瓦德想上場，他有點不高興，但這不會影響我以及防護員的決定。」
海瓦德自從2020年黃蜂簽下4年1億2000萬美金大約後，就未完整出賽整個球季過，對此克里佛則坦言，他將針對海瓦德的上場時間進行嚴格管控，並且朝著季後賽為目標全力以赴。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言