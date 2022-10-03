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NBA／黃蜂主力海瓦德又傷了 季前賽確定缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂球星海沃德(Gordon Hayward)。 法新社
黃蜂球星海沃德(Gordon Hayward)。 法新社

黃蜂球星海瓦德(Gordon Hayward)再度進入傷兵名單，據傳是因左膝挫傷而無法出戰與賽爾蒂 克的季前賽。

黃蜂教頭克里佛（Steve Clifford）透露海瓦德疑似在訓練時因撞到膝蓋，導致其來不及趕上季前賽，對此他表示，「海瓦德想上場，他有點不高興，但這不會影響我以及防護員的決定。」

海瓦德自從2020年黃蜂簽下4年1億2000萬美金大約後，就未完整出賽整個球季過，對此克里佛則坦言，他將針對海瓦德的上場時間進行嚴格管控，並且朝著季後賽為目標全力以赴。

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