NBA／黃蜂主力海瓦德又傷了 季前賽確定缺陣

黃蜂球星海瓦德(Gordon Hayward)再度進入傷兵名單，據傳是因左膝挫傷而無法出戰與賽爾蒂 克的季前賽。

黃蜂教頭克里佛（Steve Clifford）透露海瓦德疑似在訓練時因撞到膝蓋，導致其來不及趕上季前賽，對此他表示，「海瓦德想上場，他有點不高興，但這不會影響我以及防護員的決定。」

海瓦德自從2020年黃蜂簽下4年1億2000萬美金大約後，就未完整出賽整個球季過，對此克里佛則坦言，他將針對海瓦德的上場時間進行嚴格管控，並且朝著季後賽為目標全力以赴。