NBA／綠衫軍教頭男女關係一團糟 外媒再爆他睡股東老婆
塞爾蒂克主帥尤多卡（Ime Udoka）上季帶領綠衫軍重返總冠軍戰，不過他日前被爆出與球隊女職員有「不正當」親密關係，因此遭球隊禁賽整季。近日美國媒體再加碼爆料事情並不單純，因為據傳他不只與女職員關係獨特，還與球隊股東老婆有染，讓話題再度升溫。
據《SideLine Sports》爆料，尤多卡被禁賽一事十分複雜，因為女主角並非1人而已，這也讓先前支持他的球迷紛紛倒戈，《SideLine Sports》記者阿布杜拉（Khaled Abdullah）在推特寫道：「我從聯盟那聽到一些關於烏杜卡的事情。讓子彈飛一下，我們會看到真相。」此外，尤多卡還是位風流男子，這也並非他首次偷吃，不過這次他闖下大禍與股東老婆有染，才讓球團不願忍讓進行懲處。
尤多卡的教頭職位目前由34歲的助教馬祖拉（Joe Mazzulla）接任，馬祖拉也發表了自己的看法：「這關乎良心與直覺，我們共同面對了這個問題，努力做到這點，很明顯需要做些實質性的改變，事實也確實是如此。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言