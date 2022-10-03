NBA／綠衫軍教頭男女關係一團糟 外媒再爆他睡股東老婆

塞爾蒂克主帥尤多卡（Ime Udoka）上季帶領綠衫軍重返總冠軍戰，不過他日前被爆出與球隊女職員有「不正當」親密關係，因此遭球隊禁賽整季。近日美國媒體再加碼爆料事情並不單純，因為據傳他不只與女職員關係獨特，還與球隊股東老婆有染，讓話題再度升溫。

據《SideLine Sports》爆料，尤多卡被禁賽一事十分複雜，因為女主角並非1人而已，這也讓先前支持他的球迷紛紛倒戈，《SideLine Sports》記者阿布杜拉（Khaled Abdullah）在推特寫道：「我從聯盟那聽到一些關於烏杜卡的事情。讓子彈飛一下，我們會看到真相。」此外，尤多卡還是位風流男子，這也並非他首次偷吃，不過這次他闖下大禍與股東老婆有染，才讓球團不願忍讓進行懲處。

尤多卡的教頭職位目前由34歲的助教馬祖拉（Joe Mazzulla）接任，馬祖拉也發表了自己的看法：「這關乎良心與直覺，我們共同面對了這個問題，努力做到這點，很明顯需要做些實質性的改變，事實也確實是如此。」