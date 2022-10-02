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迷你足球／深耕東台灣 台南賽區東門城仍是大贏家

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
小小球員比賽認真不輸大人。圖／迷你足球協會提供
小小球員比賽認真不輸大人。圖／迷你足球協會提供

以深耕基層、綻放全國為目標的111年度國民小學迷你足球活動，台東縣預賽本周在足球發展重點學校台東市豐里國小火熱開踢。國小迷你足球台東縣的活動已經連續3年都選在豐里國小舉辦。在台東縣政府教育處支持下，足球逐漸成為台東縣的主要發展項目之一，台東縣的足球代表隊在全國性賽事中也十分活躍。

本次台東縣的國小迷你足球活動共有6支幼兒組球隊與11支國小組球隊報名參加，台東縣足委會主委陳德勝表示：「孩子踢球安全、開心最重要。自己的孩子都曾在豐里國小踢球，因為這段經歷，讓孩子不但有健康的身體，還有強健的心理素質，能沉著冷靜面對挑戰。」

以安全、有趣為核心的迷你足球活動，是以幼兒園與國小低年級幼童為主要推廣目標族群，讓國內足球發展基礎擴及6歲以下的孩子，也讓這項全世界風行的運動競賽以小手拉大手的方式更快速地在國內流行，與台東縣足委會推廣基層足球目標一致，兩者結合是台東推動足球運動的一大助力。

台南賽區今年度共有22隊報名參賽，比賽地點在鬧區的新光三越百貨，吸引不少路過的消費群眾前往觀賽，今年最大贏家仍是以東門城為班底的球隊，分別為U6東門城-原茂企業、U8東門城-原茂企業及東門城-愛爾麗。

台東迷你足球賽吸引不少球迷圍觀。圖／迷你足球協會提供
台東迷你足球賽吸引不少球迷圍觀。圖／迷你足球協會提供

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