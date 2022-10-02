NBA／柯瑞東京出席剪綵活動 小粉絲看到本人激動落淚
NBA海外熱身賽開打，勇士抵達日本東京後趁著空餘時間安排行程，當家一哥柯瑞(Stephen Curry)日前出席球場剪綵，活動中一名小粉絲見到柯瑞本人直接激動到落淚。
小男孩身上穿著湯普森（Klay Thompson）的11號球衣，受邀一同剪綵，他看到柯瑞在他身旁時，先是愣住盯著柯瑞，隨後柯瑞主動邀請他碰拳，他非常的興奮，難掩激動，直接落淚，柯瑞也拍拍他的肩膀以示安撫。
後來柯瑞幫小粉絲在籃球上簽名，小男孩身上還披著柯瑞摸過的彩帶。簽完名後，小粉絲用英文說謝謝，還直接抱上柯瑞兩次，表情透露出他的開心與激動，而柯瑞則是以微笑回應。
小男孩生動的表情和神態還吸引網友幫他配心聲「我的天，他碰了我，我的天，我的天，你看到了嗎？」，柯瑞親民的表現也迎來網友的讚許，「這就是為什麼我愛勇士」、「做得好」。
A boy at the ribbon-cutting ceremony for the court the Warriors refurbished in Tokyo came to tears meeting Steph 🥲 pic.twitter.com/3zVLZcnfaW— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2022年10月1日
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