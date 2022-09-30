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NBA／過來人歐尼爾自曝出軌下場 失去人生最快樂時光

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾自爆自己是出軌專家，沒有資格評論這件事。 歐新社
歐尼爾自爆自己是出軌專家，沒有資格評論這件事。 歐新社

傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O’Neal)生涯擁有4座冠軍，被認為是史上最偉大的中鋒之一。退休後的歐尼爾依然經常出現在螢光幕前帶擔任球評，帶給球迷不少歡樂。不過當他被問到塞爾蒂克主帥尤多卡（Ime Udoka）的醜聞時，歐尼爾的態度轉為嚴肅，表示自己沒有資格評論這件事，因為自己也是出軌慣犯。

塞爾提克總教練尤多卡因不倫戀被禁賽一年。 美聯社
塞爾提克總教練尤多卡因不倫戀被禁賽一年。 美聯社

塞爾蒂克總教練尤多卡背叛交往12年的妻子，和隊上的職員發生不倫戀遭球團禁賽一年。私下認識他們夫妻倆的歐尼爾，被問到這件事時表示自己沒有資格評論：「我外遇很多次，如果我在這邊大談這件事，那就是腦子有問題，我不能這樣做。」

歐尼爾在2011年與妻子離婚，他也為自己外遇的行為付出代價：「做那些事情讓我失去了家庭，喪失和小孩相處的珍貴時光」「我人生當中最快樂的日子就是回家的時候，聽到六個小孩跟我說爸爸，那是我人生最快樂的時光」。

歐尼爾也表示，「希望尤多卡和他的妻子不會因為這件事情而失去他們的家庭。」

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