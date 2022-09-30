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NBA／該卸下「啦啦隊長」了 新賽季教頭要戴維斯扛進攻主力

聯合新聞網／ 綜合報導
AD成湖人新賽季進攻首選 （美聯社）
AD成湖人新賽季進攻首選 （美聯社）

經歷上季無緣挺進季後賽，洛杉磯湖人也將在新賽季捲土重來，新教頭漢姆（Darvin Ham）也賦予隊中球星戴維斯（Anthony Davis）扛起重任，由他擔綱球隊主要進攻的任務，戴維斯也表示他很興奮能夠扛下這個任務，並表示陣中老大哥詹姆斯（LeBron James）也會從旁督促著他。

健康的戴維斯絕對是聯盟最好的球員之一，可惜生涯飽受傷病困擾的他，近2年的出賽數均不及賽季一半，分別只有36及40場，湖人戰績也連帶受到影響，上季更是無緣季後賽，因此健康的戴維斯對湖人來說十分的重要。

29歲的戴維斯在2019年轉隊後隨即與湖人奪下冠軍，可惜接下來兩年大多時間只能在場邊「啦啦隊長」，有大半時間都在傷兵名單中度過，而新球季開打前AD受訪時表示，休賽季做了許多重訓，並將自己調整在最佳狀態，總教練也賦予他扛起頭號進攻任務分擔詹姆斯的體力，這點也讓他十分興奮。

戴維斯也在媒體日時表示他不會有過大的壓力，就是上場努力工作，將進攻及防守做好，帶領球隊贏球，並不會想太多在場上就是全力完成教練指示的任務，湖人也期望他新賽季能發揮前十大球星的能力，這樣能讓他們成為冠軍競爭者，若又未能達成目標對洛杉磯球迷則又是個漫長賽季。

洛杉磯

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