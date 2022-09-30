NBA／勇士浪花兄弟對決日本相撲力士 結果完全推不動

金洲勇士飛往日本和華盛頓巫師展開兩場海外熱身賽。昨天「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）一同體驗相撲，由日本傳奇力士白鵬翔親自出馬，結果兩人都無法推動白鵬翔。

NBA官方昨天安排柯瑞和湯普森體驗日本相撲文化，邀請到身高192公分、體重151公斤的第69代橫綱白鵬翔，雖然柯瑞和他身高沒有相差太多，但卻完全推不動白鵬翔，柯瑞無奈表示，「我推不動他。」

Splash Bros met up with Sumo legend @HakuhoSho69 🤝 pic.twitter.com/B32wCkCpI3 — Golden State Warriors (@warriors) 2022年9月29日

接著輪到湯普森體驗相撲，他同樣推不動白鵬翔，甚至整個人被甩到一旁，引發全場笑聲，湯普森也搖頭笑稱，「他太壯了。」

Steph & Klay try their hand at Sumo Wrestling with Hakuhō Shō 🤼 pic.twitter.com/9Ic6hBVvZe — NBA (@NBA) 2022年9月29日

白鵬翔職業生涯1187勝，擁有史上最多優勝、最多總勝場及幕內勝場等多項紀錄，去年9月受到膝傷影響，決定退休。