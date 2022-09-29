五人制足球／亞洲盃首戰 中華隊踢和黎巴嫩

五人制男足中華隊台灣時間今天凌晨在科威特迎接2022五人制亞洲盃首戰，中華隊身為C組第三檔次的球隊，首戰第二檔次勁敵黎巴嫩，雖是小組賽是第一場比賽，但對上第二檔次的對手，戰果將直接影響到晉級8強的資格，最終雙方1：1握手言和，各帶走1分積分。

上半場雙方前10分鐘沒能有效組織進攻射門，持續進行選手輪轉調度找尋進攻機會後，黃偉倫、紀聖珐皆有機會攻門可惜未能進球。

上半場黎巴嫩暫停過後中華隊積極防守，第13分鐘由黃偉倫透過全隊在黎巴嫩半場壓迫防守後逮到機會，首開紀錄助隊取得1：0領先，但第17分鐘防守角球被黎巴嫩門前放進追平球，雙方半場1：1戰平。

下半場中華隊包含謝金成、劉如明幾次創造出機會，但都沒再破網，最終就以1：1踢平，各拿下一分積分。

中華隊總教練阿迪爾表示，今天的防守部分做得不錯，很可惜因為定位球失了一分，「下半場的兩次進攻機會都沒有能夠把握住進球，也是非常可惜的。」

打入本屆賽事中華隊第一顆進球的黃偉倫說：「很開心能夠先發並且為球隊攻進第一顆進球，角球的防守確實是有漏人的狀況，大家並沒有來得及站穩，還沒溝通好防守定位球陣勢造成這顆失球，在下半場錯失許多進球機會很可惜。」

同樣先發的王琨崴給全隊首戰打出80分成績，可惜最終沒能贏下勝利，「下半場的衝撞過後腳的部分明天會再做檢測，不過還能適應這個國際賽的強度。」