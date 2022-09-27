NBA／休賽季積極減重拚首冠 哈登搞笑稱瘦了45公斤
上賽季在季中從籃網轉隊至76人隊的「大鬍子」哈登（James Harden），在這幾年飽受傷病困擾而無法發揮出前幾年MVP身手，而在這個休賽季他也積極減重，想要回到最佳狀態，而媒體日被問及瘦了多少時，哈登打趣說道「有100磅吧（約45.4公斤）！」
哈登在媒體日面對記者表示，過去這2年間腿筋的傷勢影響到了他在場上的發揮，他也表示目前已經完全康復，也讓他能夠透過重訓提升肌肉量，休賽季訓練對他十分有意義，哈登也期望能夠率隊拿下冠軍。
有記者十分好奇哈登減重多少？哈登也幽默回道「自己減重了100磅」，此話一出眾人哄堂大笑，連隊友安比德（Joel Embiid）也忍不住掩面狂笑！事實上哈登上賽季登記體重為220磅，大約是99.8公斤。
"100 pounds" 💀— Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年9月26日
James Harden on the weight he lost this offseason
(via @MrUram)pic.twitter.com/7GUxaBJ4Na
33歲的哈登將在新的賽季力拼生涯首座冠軍，他與安比德是聯盟最強兩人組合之一，再搭配表現不俗的21歲小將馬克西（Tyrese Maxey），3人的合作發揮將會成為76人能否問鼎的關鍵。
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