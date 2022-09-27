NBA／媒體挑動投籃敏感神經 籃網西蒙斯爆粗口回應
上個賽季完全空白的籃網前狀元明星控衛西蒙斯(Ben Simmons)，本賽季誓言要打出更好的表現，而在今日媒體日也成為了媒體採訪的焦點，然而在被問到他本季打算要投幾個三分球時？這位飽受投籃問題困擾的球星再次失控爆粗口回應。
“Can I be the first to ask, how many threes are you going to take this year?”— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2022年9月26日
Ben Simmons: “Sh*t, who knows.”
(h/t @_Talkin_NBA)
pic.twitter.com/tfWKlGPYS3
身爲2016選秀狀元、並且有過3次全明星賽經驗的籃網控衛西蒙斯，歷經了上一季與前東家76人不歡而散，被交易到籃網後又因傷病困擾一場都沒打，成為上賽季最讓人失望球員，終於準備好要在新賽球季強勢回歸，並且如期現身媒體日受訪。只是再次被媒體挑動到「投籃」敏感神經，提問「新賽季要投幾個三分球」時，他還是忍不住爆粗口回應：「（S**t），誰知道呢。」。
目前西蒙斯已經與籃網陣中兩大頭牌杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)等主力陣容展開訓練，外界也很好奇到底會不會打開幕戰，他表示「在身體方面感覺非常好，開幕戰出場也是計畫與目標，現階段不關心別人怎麼談論，因為那些是無法控制的。」
儘管西蒙斯還沒為籃網打過任何一場比賽，總管馬克斯（Sean Marks）還是力挺旗下球星，甚至大力稱讚：「這是不同以往的西蒙斯，我們擁抱且支持他，你可以看到他與以往的區別。」
至於籃網總教練奈許(Steve Nash)更強調，「西蒙斯在場上是非常特別的球員，可以帶給球隊攻防兩端十分大的幫助讓隊友更佳輕鬆，而這也是偉大球員的一大特徵。」
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