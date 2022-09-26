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拉沃盃／單日3連勝大逆轉 世界隊首度擊敗眾星雲集的歐洲隊

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 路透社
拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 路透社

第5屆拉沃盃男子網球賽今天來到賽事最後一天，美國好手提亞佛拍落希臘新星西西帕斯，助世界隊取得單日3連勝，最終以團隊積分13：8擊敗歐洲隊，世界隊首次贏得拉沃盃網賽。

路透社報導，第5屆拉沃盃（Laver Cup）開打前，歐洲隊（Team Europe）已經達成4連霸，甚至本屆賽事前2天打完，世界隊（Team World）的團隊積分仍以4比8落後給歐洲隊。

但今天稍早，加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）聯手美國球員沙克（Jack Sock），以2：6、6：3、10：8擊敗英國名將莫瑞（Andy Murray）及義大利選手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），讓世界隊團隊積分僅以7：8微幅落後歐洲隊。

拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 美聯社
拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 美聯社

奧格-阿里辛之後又在單打賽，以6：3、7：6（3）擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），世界隊的團隊積分反以10：8超前歐洲隊。

到了今天第3場比賽，帝亞弗（Frances Tiafoe）起初陷入苦戰，但後來急起直追，最終以1：6、7：6（11）、10比8逆轉擊敗西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），世界隊也以13：8的團隊積分首度贏得拉沃盃。

除了世界隊首次獲勝，本屆拉沃盃賽事一大看點即為瑞士傳奇球星費德勒Roger Federer），他和西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）23日在雙打比賽搭檔敗北，這是費德勒職業生涯告別戰。

塞爾維亞名將約克維奇(左)和剛退休的瑞士傳奇球星費德勒(右)在賽後相互擁抱。 美聯社
塞爾維亞名將約克維奇(左)和剛退休的瑞士傳奇球星費德勒(右)在賽後相互擁抱。 美聯社

西西帕斯 Roger Federer 費德勒 約克維奇

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